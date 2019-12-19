TMSF şirketleri % 39 büyüttü
|19 Aralık 2019 08:00
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fon kayyumundaki şirketlerin aktif olarak yüzde 39, özkaynak olarak da yüzde 31 büyüdüğünü belirterek, "Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve firmalarda bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz" dedi.
41 BİN KİŞİYE İŞ
Gülal, yönetimi TMSF'de bulunan Aker Grubu'nun 39'uncu mağazasının açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. TMSF kayyumunda yönetilen 830 şirket bulunduğunu söyleyen Gülal, bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğünün 23 milyar 600 milyon, aktif büyüklüğünün 56 milyar 900 milyon seviyesinde olduğunu dile getirdi. Gülal, istihdam sayısının da 41 bin 267 seviyesinde olduğunu bildirdi.
ŞİRKETLER MİLLİ SERVET
Şirketleri devralırken temel politikalarının "Bu yapıya aidiyeti ve iltisakı olan kim varsa, hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılsın ama şirketleri cezalandıramayız" olduğunu belirten Gülal, "Şirketler milli servet, şirketler katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam edecek. Geldiğimiz noktada şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdüler. Özkaynak olarak da yüzde 31 oranında büyüdüler. Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz" diye konuştu. MarkAntalya AVM bünyesinde bulunan ilk tesettür markası olacak olan Aker Grubu'yla ilgili de bilgi veren Gülal, şirketin tesislerinde, yılda ortalama 250'den fazla desen, günde ise 3.500 adet eşarp üretildiğini söyledi.
AYDA 1 MİLYON ÜRETİM KAPASİTESİ VAR
AKER'I bir eşarp markası olarak değil, kadın giyiminin lokomotifi bir firma haline getirmek istediklerini belirten Gülal, ileriki dönemde de genç jenerasyona hitap eden kreasyonlar yaparak Aker'i büyüteceklerini ifade etti. Üretimini 1996'dan bu yana Çorlu'da 22 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştiren şirketin, ayda 1 milyon metre üretim kapasitesi var.
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