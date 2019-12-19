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'500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'

Asgari ücret belirleme çalışmaları sürerken, TİSK devlet desteğinin artması talebini masaya getirdi. Beklentiler, halen çalışan başına 150 lira olan desteğin 200 liraya çıkması yönünde. 500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor
 19 Aralık 2019 08:25
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'500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'

Milyonlarca işçinin ücretini, 81 milyonun ise aldığı ödenekleri ve borçlanmalarını belirleyen asgari ücret bu ayın sonunda netleşecek. Böylece 2020'de geçerli olacak rakam açıklanacak. Bu arada işçi başına 2018'de 100, 2019'da 150 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin de artması gündemde. Masada konuşulanlar arasında bu yıl 500 kişiye kadar personeli olan işverenlere ödenen 150 liralık desteğin 200 liraya çıkartılması talebi de var. Asgari ücret komisyonunda yer alan işveren temsilcisi TİSK tarafından komisyona sunulan talep kabul edilirse 499 işçi için ödenen aylık 74 bin 850 liralık desteğin 99 bin 800'e çıkması mümkün olacak.

Mevcut uygulamada 500 çalışana kadar personeli olan işyerlerine işçi başına ödenen asgari ücret desteği günde 5 lira. Daha fazla personeli olan işyerleri ise günde 3.36 lira destek alıyor. Söz konusu destekten 4A'lı işçi çalıştıran işyerlerindeki brüt ücreti 30 bin 60 lira ve altında olan çalışanlar yararlanabiliyor. Toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için bu tutar günlük 203 Türk Lirası olarak hesaplanıyor. Buradaki brüt maaş ise 6 bin 90 liraya kadar çıkıyor.

İŞVERENİN YÜKÜ AZALACAK

2019'da işçi başına 1.509 lira ve 100.8 lira olarak uygulanan desteğin 200 lira olması masada. Talepler arasında bütün işletmelere eşit olarak bu desteğin uygulanması da bulunuyor. Desteğin 200 liraya çıkması durumunda şu anki uygulamaya göre 499 işçisi olan bir işyerine toplam destek aylık 99 bin 800 liraya kadar çıkacak. 2019'da desteğin 150 lira olmasıyla 417.78 liralık zammın işverene yansıması 267.78 lira olarak kalmıştı.

Faruk Erdem
Sabah
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