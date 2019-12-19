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Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj

Koç Üniversitesi Rektörü Ümran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'a yönelik şantaj yapılarak 1,2 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı.
 19 Aralık 2019 08:49
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Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj

Koç Üniversitesi Rektörü Ümran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'a yönelik şantaj iddiasına ilişkin yargılama İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti.

Üniversitede Dış İlişkiler Müdürü olarak görev yapan sanık R.K. Rektör'ün Kızı Ayşe İnan'a yönelik şantaj yaparak 1.2 milyon TL para aldığı iddia edildi.

Şikayetçi Ayşe İnal, eşiyle boşanma sürecinde olduğu bir dönemde, kendise ait bazı özel bilgileri sanık ile paylaşmış. Kendisinin uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu kullanması neticesinde boşanma sonrası çocuğunu eski eşine verilebileceği endişesini sanık ile özel görüşmesinde paylaşmasıyla sanığın bu durumun emniyet ve MİT tarafından takip edildiğini, kendisine para verdiği takdirde emniyet ve MİT'in elindeki bilgileri sildireceğini belirtmesi üzerine şikayetçi, sanığın istediği toplamda 1,2 milyon TL'lik parayı toplamda 3 defada kendisine ödemiş.

Açılan davada, sanık R.K'ya dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten 18 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Memurlar.Net
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