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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek
 19 Aralık 2019 09:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi "http://teftissinav.sanayi.gov.tr" sayfasında 17 Ocak 2020'de duyurulacak.

Yazılı sınav 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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