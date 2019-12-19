Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek
|19 Aralık 2019 09:01
|Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.
Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi "http://teftissinav.sanayi.gov.tr" sayfasında 17 Ocak 2020'de duyurulacak.
Yazılı sınav 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
19 Aralık 2019 00:14
|Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı
18 Aralık 2019 20:43
|BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
18 Aralık 2019 20:36
|Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı
18 Aralık 2019 19:39
|Esnafın borçları için 'yapılandırma' çağrısı
18 Aralık 2019 11:30
|Bakanlık 'CE' dedi, sektör itiraz etti
18 Aralık 2019 11:15
|Bakan Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
18 Aralık 2019 11:11
|Milli Piyangodan sosyal medya çekilişleri için uyarı
18 Aralık 2019 11:09
|85 bin ihracatçı, bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek
18 Aralık 2019 10:52
|Eğitim harcamaları geçen yıl 215 milyar liraya yaklaştı
18 Aralık 2019 10:41