Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi
|19 Aralık 2019 09:01
|Yazdır
ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine onay çıktı. Önceki gün gece saatlerinde 5.9278'e kadar yükselen dolar yeni güne 5.9236 liradan başladı. Trump için alınan 'azil' kararının kur üzerinde henüz bir etkisi görülmedi.
Yılın son günlerine girmeye hazırlanırken dolardaki yükseliş sürüyor. Haftaya 5.81 seviyesinden başlayan dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin katkısıyla hafta boyunca yükselişini sürdürdü.
ABD Başkanı Donald Trump için Temsilciler Meclisi'nden 'azil' kararı çıkması ise kur üzerinde pek etkili olmadı.
Dolarda son durum
Piyasalar şu an için ABD Senatosunun söz konusu kararı onaylamayacağına inanıyor. Dün gece saatlerinde 5.9278 lirayı gören dolar yeni güne de 5.9236 liradan girdi.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti takip edilecek
Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Merkez Bankası'nın yayımlayacağı, aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti dikkatle takip edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa günü düşüşle tamamladı
18 Aralık 2019 18:17
|Altında gün sonu fiyatları
18 Aralık 2019 17:29
|Doların yükselişi devam ediyor
18 Aralık 2019 17:21
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
18 Aralık 2019 13:18
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Aralık 2019 12:27
|Gün ortası döviz fiyatları
18 Aralık 2019 12:14
|Gram altın 281 liradan alıcı buluyor
18 Aralık 2019 11:04
|Borsa güne düşüşle başladı
18 Aralık 2019 10:08
|Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde
18 Aralık 2019 09:32
|Borsa günü düşüşle tamamladı
17 Aralık 2019 18:16