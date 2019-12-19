Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2017 yılındaki referanduma karşı çıktığını söyledi. Şehir Üniversitesi'ne kendi başbakanlığı döneminde tek bir kuruş kredi çıkartılmadığını ifade eden Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerine ise tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da düzenlenen programda 2017 referandum sürecini anlattı. "İlk kez burada açıklıyorum" diyerek referandum kararına karşı çıktığını söyleyen Davutoğlu, 15 Temmuz nedeniyle sesini duyuramadığını ileri sürdü. İşte Davutoğlu'nun o sözleri;

"Türk Anayasası Anayasamız baştan aşağıya yenilenmek zorunda. 2017 Referandumuyla haklı olarak eleştirenler var; 'madem bu kadar itiraz ediyorsunuz o zaman neden itiraz etmediniz' diye. O zaman bu itirazların hepsini, Sayın Cumhurbaşkanı'na, o zaman Sayın Başbakan'a yazılı olarak da verdim sözlü olarak da verdim. Mecliste de arkadaşlara söyledim. Kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Bu da ilk defa buradan söyleyeceğim bir şey, o günlerde bizi televizyonlara çıkartıp bu konuları paylaşabileceğim tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı. Çünkü 15 Temmuz'un kasırga gibi esen havası vardı.