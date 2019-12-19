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ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi

2016-EKPSS ve 2018-EKPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncellendi. ÖSYM'nin yaptığı bu güncelleme, EKPSS alımı için hazırlık olarak değerlendiriliyor.
 19 Aralık 2019 09:17
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ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi

ÖSYM bugün bir açıklama yaparak, uzun süredir güncellemediği EKPSS branş sıralamalarını güncellediğini duyurdu. Bu uygulama, Başkanlığın kısa bir süre içinde engelli alımı için ilana çıkacağı şeklinde yorumlandı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama

DUYURU
(19 Aralık 2019)

2016-EKPSS ve 2018-EKPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncellendi

2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 10.12.2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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