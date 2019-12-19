Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı
|19 Aralık 2019 09:23
|Yazdır
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 11, Muş'ta 10, Hakkari'de 11 ve Bitlis'te 6 derece olacak.
- Sis uyarısı
Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesi görülecek.
Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi
18 Aralık 2019 23:53
|Dudağı çürüyüp düşmüştü... Kötü haber geldi
18 Aralık 2019 23:38
|Darp edilen garson korku dolu anları anlattı
18 Aralık 2019 23:33
|Tülay Kumaşçı'dan olay sözler: İçeride katillerle tanıştık
18 Aralık 2019 23:23
|Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü
18 Aralık 2019 23:08
|Okuldan mezun olup kendi tesisini kurdu
18 Aralık 2019 23:03
|Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti
18 Aralık 2019 22:23
|'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
18 Aralık 2019 22:06
|Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi
18 Aralık 2019 22:01
|Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek
18 Aralık 2019 21:42