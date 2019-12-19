MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır		 
Yüz bin konutta emekli belirsizliği		 
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şey! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.
 19 Aralık 2019 09:23
Yazdır
Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 11, Muş'ta 10, Hakkari'de 11 ve Bitlis'te 6 derece olacak.

- Sis uyarısı

Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesi görülecek.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi
18 Aralık 2019 23:53		 Dudağı çürüyüp düşmüştü... Kötü haber geldi
18 Aralık 2019 23:38
Darp edilen garson korku dolu anları anlattı
18 Aralık 2019 23:33		 Tülay Kumaşçı'dan olay sözler: İçeride katillerle tanıştık
18 Aralık 2019 23:23
Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü
18 Aralık 2019 23:08		 Okuldan mezun olup kendi tesisini kurdu
18 Aralık 2019 23:03
Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti
18 Aralık 2019 22:23		 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
18 Aralık 2019 22:06
Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi
18 Aralık 2019 22:01		 Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek
18 Aralık 2019 21:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - İzmirli doktor 14. tüp bebek denemesinden olan üçüzlerini dünyaya getirdi09:29 - MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması09:25 - Yargıtay'dan işverenlere kötü haber09:23 - Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı09:17 - ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi09:03 - Uludağ'da cansız bedeni bulunan Mert Alparslan teşhis edildi09:03 - Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı09:01 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak09:01 - Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi08:49 - Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
08:40 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi08:25 - '500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'08:20 - Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru08:15 - Sosyal konutlara rağbet yüksek: Hem lüks hem ucuz08:13 - ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı08:06 - Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı08:00 - TMSF şirketleri % 39 büyüttü07:56 - Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
Yüz bin konutta emekli belirsizliği
İstifa eden okul yöneticisi, kendi okulunda boş norm varsa buraya öğretmen olarak atanmaya zorlanabilir mi?
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
fatih terim 1
king 1
tüik'in asgari ücret rakamı 3
yanlış okumalar 1
sahiplenmek 2
arıza 1
dokunarak konuşmak 2
okullu olmak 1
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam