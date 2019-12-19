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İzmirli doktor 14. tüp bebek denemesinden olan üçüzlerini dünyaya getirdi

50 yaşındaki anne Aylin Erdoğan:- "Ben de doktorum, etrafımdaki profesyoneller bazen 'yeter artık dur' diyordu. Ama ben çocuğumun olacağına çok inandım. Hiçbir gün içimde anne olamayacağıma dair bir şüphe taşımadım"- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emre Canverenler:- "Kendisi çok pozitif bir yapıya sahipti. Hamilelik süreci boyunca bir sorun çıkmayacağına inanmıştı, öyle de oldu"
 19 Aralık 2019 09:34
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İzmirli doktor 14. tüp bebek denemesinden olan üçüzlerini dünyaya getirdi

İzmir'de yaşayan 50 yaşındaki Aylin Erdoğan, tüm riskleri göze alarak 14. tüp bebek tedavisinin ardından üçüzlerini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çiğli ilçesinde yaşan Doktor Erdoğan, 9 yıl önce meslektaşı Ertan Erdoğan ile evlendi.

Çocuk sahibi olmak isteyen Aylin Erdoğan, İstanbul ve İzmir'deki birçok hastanede tüp bebek tedavisi görmesine rağmen bir türlü ileri dönem gebelik yaşayamadı.

Şubat ayında 14. kez tüp bebek tedavisi için İzmir Özel Can Hastanesine başvuran Erdoğan, tedavinin sonunda üçüzlerine hamile olduğunu öğrendi.

Erdoğan'ın ikisi kız biri erkek olan üçüzleri, 34 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi.

Bir süre hastanenin yeni doğum servisinde takip edilen bebekler, sağlıklarına kavuşmalarının ardından annelerine teslim edildi.

Aylin Erdoğan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu gününü yaşadığını, çocuklarının sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

Yıllardır bebeğinin olması için tüp bebek tedavisi gördüğünü belirten Erdoğan, "Benim için hem maddi hem manevi olarak yıpratıcı bir süreç oldu. Ben de doktorum, etrafımdaki profesyoneller bazen 'yeter artık dur' diyordu. Ama ben çocuğumun olacağına çok inandım. Hiçbir gün içimde anne olamayacağıma dair bir şüphe taşımadım. 14. tüp bebek tedavisinin ardından üçüzlerimi dünyaya getireceğimi öğrendim." dedi.

Erdoğan, anne olmak isteyenlerin umutlarını hiçbir zaman yitirmemesi ve tıptaki bilimsel gelişmelerin iyi takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emre Canverenler de meslektaşı Erdoğan'a yaşından dolayı hamileliğinin riskli olacağını en başında anlattıklarını belirterek, "Kendisi çok pozitif bir yapıya sahipti. Hamilelik süreci boyunca bir sorun çıkmayacağına inanmıştı, öyle de oldu. Biz bugün 50 yaşındaki hastamızı üçüzleriyle evlerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Cem Çiçek de üçüzlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirerek, "Annenin bu süreçteki pozitifliği bebeklerine de yansıdı. Üçüzler, tedavilerinin 5. gününde annelerini emmek istediler. Normalde prematüre bebeklerin 14 günde ayrıldığı solunum destek cihazından üçüzlerimiz 5. günde ayrılmayı başardı. Bizim için 50 yaşındaki bir annenin 3 bebek dünyaya getirmesi mucizeydi." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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