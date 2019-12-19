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Yaz saatinde geri adım yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaz saatinden 2.7 milyar lira tasarruf edildiğini söyledi. Bakan Dönmez, "Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan söz ediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2.7 milyar lira civarında" dedi
 19 Aralık 2019 09:48
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Yaz saatinde geri adım yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı" Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaz saatinden 2.7 milyar lira tasarruf edildiğini söyledi. Bakan Dönmez, "Kalıcı yaz saati uygulamasına iki yıl önce geçtik. Elde edilen tasarruf noktasında her yıl ölçümler yapılıyor. Bu yılın ölçümleri henüz tamamlanmadı. Geçtiğimiz yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan söz ediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2.7 milyar lira civarında" dedi.

Saatlerin değiştiği gün ve haftalarda biyolojik saat nedeniyle uyumda zorlanmalar olabildiğini belirten Bakan Dönmez, "Şimdi bu sorunların hepsini unuttuk. Valiliklerimiz de ilin güneşlenme süresine bağlı olarak eğitim-öğretim ve personelin çalışma saatlerini isabetli ayarladıkları takdirde bu verimlilik daha da artacaktır" diye konuştu.

ARAMA İLK ÇEYREKTE

Bakan Dönmez, Libya ile yapılan mutabakatla ilgili de bilgi verdi. Libya'da doğalgaz ve petrol aramalarına önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacaklarını söyleyen Dönmez, "Bakanlık olarak petrol ve doğalgaz arama ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız" dedi.
Sabah
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