Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)		 
'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'		 
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 110.853,16 seviyesine yükseldi.
 19 Aralık 2019 10:00
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 110.853,16 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.853,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,31 ile sigorta oldu.

Dün 110.000-111.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 110.575 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, İngiltere'de geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimin ardından azalan siyasi belirsizlik nedeniyle para politikasına ilişkin daha net mesajlar verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
19 Aralık 2019 09:37		 Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi
19 Aralık 2019 09:01
Borsa günü düşüşle tamamladı
18 Aralık 2019 18:17		 Altında gün sonu fiyatları
18 Aralık 2019 17:29
Doların yükselişi devam ediyor
18 Aralık 2019 17:21		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
18 Aralık 2019 13:18
Çeyrek altın ne kadar?
18 Aralık 2019 12:27		 Gün ortası döviz fiyatları
18 Aralık 2019 12:14
Gram altın 281 liradan alıcı buluyor
18 Aralık 2019 11:04		 Borsa güne düşüşle başladı
18 Aralık 2019 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı11:26 - Büyükada'da 81 at itlaf edildi11:23 - Tuz tüketiminde azalma var11:23 - Mesut Özil Playstation'dan çıkarılıyor11:23 - Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi11:23 - Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti11:15 - 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 4 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu11:15 - Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi11:15 - Eşine attığı kül tablası Yargıtay tarafından silah sayıldı11:14 - Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı
11:13 - Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu11:12 - Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması11:10 - Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü11:09 - Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı11:08 - Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)11:06 - 'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'11:00 - YÖK'ten Sağlık Fizikçilerinin hizmet sınıflarına ilişkin önemli karar10:52 - Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
fifa 99 3
densizlik 1
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
yanlış okumalar 1
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
fatih terim 1
hayal mesafesi 3
Metinalkan 3
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 5
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam