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Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilerek, Giresun'da yakalandı.
 19 Aralık 2019 09:56
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Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilerek, Giresun'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da bir kişi Beşirli Mahallesi'ndeki petrol istasyonunun tuvaletinde silahını unuttu. Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden petrol istasyonuna geldiğinde ise silahının, bıraktığı yerde olmadığını fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek, silahı alan kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda, silahı alan kişinin bulunduğu aracın Giresun'un Piraziz ilçesinde olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince belirlenen araçtaki kişiler, karakola yönlendirildi.

Silah, karakolda sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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