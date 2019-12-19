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Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı
 19 Aralık 2019 10:21
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Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?

Abdulkadir Selvi, FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonu sürecine değindi.

"EMNİYET'TE KAYITLARI ÇIKMADI"

17 Aralık'tan hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'la yaptığı görüşmeyi aktaran Selvi, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de dikkat çeken bilgilere yer verdi.

Selvi, Altınok'un, FETÖ'cü polislerin o dönem Erdoğan'ı özel bir şekilde izlemeye aldıklarından bahsettiğini belirtirken, Erdoğan'ı izleyen kamera görüntülerine dair de dikkat çeken bilgiler aktardı.

Selami Altınok'un Abdulkadir Selvi'ye verdiği bilgiler şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konutu, çalışma mekanları gibi korumada birinci derecede önemli merkezler başta olmak üzere İstanbul, MOBESE sistemi tarafından 24 saat görüntülü ve canlı olarak izlenmekteydi. İzleme işlemi Emniyet bünyesindeki Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyordu. İstanbul dijital kameralar tarafından izlenirken, bir yer istisna tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmamıştı. Emniyet'teki MOBESE merkezinden Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'daki bölgede ne olduğunu göremiyorduk. Bu işin üzerine gittim. Sistem dışı bırakılan kameralar yerinden kayıt alıyor, görüntüler kameraların hafıza kartına kaydediliyor, sonra bu görüntüler bir ekip tarafından manuel olarak alınıyordu. Manuel olarak alınan görüntülerin Emniyet'te de kayıtları çıkmadı. Çünkü İstanbul'daki MOBESE sisteminin bakım ve kontrolü FETÖ'cü 'Sürat Bilişim Şirketi'ne verilmiş. Bu şirket Kısıklı'daki konutun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış, ancak Emniyet'in kayıtlarına sokmamış. Belli ki Emniyet dışında bir merkezde bu görüntülerden işlerine geleni arşiv yapmış, işlerine gelmeyenleri imha etmişler. Erdoğan'a yönelik bir darbe girişiminde kullanılmak üzere... Bunun üzerine ASELSAN'la işbirliği yaparak Kısıklı'da Cumhurbaşkanımızın konutu başta olmak üzere bölgeyi MOBESE sistemine dahil ettik."
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