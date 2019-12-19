Uyuşturucu operasyonunda oğlu tutuklanan anneden diğer zanlılara tepki
|19 Aralık 2019 10:31
|Yazdır
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan 6 kişiden birinin annesi, adliye önünde oğlunun arkadaş kurbanı olduğunu öne sürerek diğer zanlılara tepki gösterdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Fatih, Yeşilevler ve Karasoku mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.
Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, bulundukları adreslere operasyon düzenledi.
Zanlılar Emine D. (20), Gurbet B. (29), Mine H. (40), Sedef G. (31), Halil İbrahim Ö. (22), Bülent T. (22), Nezir T. (23), Mehmet Raci T. (25), Tahir G. (19), Ramazan A. (23) ve Yakup B. (26) operasyonla yakalandı.
Operasyonda, 17,40 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 110,76 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 825 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4'ü kadın 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bir otelde 33,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili şüpheliler Tahir G, Ramazan A. ve Yakup B. ile birlikte yakalanan Mehmet Raci T'nin annesi G.T. adliye önünde oğlunun arkadaş kurbanı olduğunu belirterek diğer zanlılara önce tepki gösterdi ardından da tükürdü.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Mehmet Raci T, Halil İbrahim Ö. ve Tahir G. ile kadınlardan Emine D, Gurbet B. ve Mine H. tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı
19 Aralık 2019 11:34
|Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı
19 Aralık 2019 11:09
|Estetik yaptırdı, dudağında kalıcı zarar oldu
19 Aralık 2019 10:32
|Sigorta şirketlerini dolandırırken belediye şoförlerine biner lira vermişler
19 Aralık 2019 10:30
|Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı
19 Aralık 2019 09:56
|'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı
19 Aralık 2019 09:40
|Uludağ'da cansız bedeni bulunan Mert Alparslan teşhis edildi
19 Aralık 2019 09:03
|Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
19 Aralık 2019 08:49
|Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
19 Aralık 2019 06:41
|9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı
18 Aralık 2019 23:28