Sigorta şirketlerini dolandırırken belediye şoförlerine biner lira vermişler

Adana merkezli 6 ilde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, kasıtlı kazalarla sigorta şirketlerini dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin, kendileriyle iş birliği yapan belediye otobüs şoförlerine kaza başı bin lira verdiği tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira zarara uğrattı ileri sürülen suç örgütünün elebaşı Sedat T'nin, Adana Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerinden bazılarının yer aldığı "WhatsApp" grubunda bulunduğu ve sürücülerle buradan görüştüğü belirlendi.

Kazayı gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada telefon görüşmelerinde "Düğünümüz var", kazayı yapacak sürücü için de "damat lazım" ifadelerini kullandıkları ortaya çıkan şüphelilerin, kendileriyle iş birliği yapan otobüs sürücülerine kaza başı bin lira para verdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana Büyükşehir Belediyesinde halk otobüslerinin sürücülüğünü yaptığı belirlenen Zeynep Ö. ve Kıymet G'nin, izinli oldukları günlerde örgüt üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerden bazılarının adına kayıtlı araçlarla kaza yaptığı öne sürüldü.

- 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıkları, belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi ve belediye otobüsü gibi ağır vasıtalara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları değerlendirilen kişileri, oto tamircisi ve kurye kılığına girerek takibe almıştı.

Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 2010'dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edilmişti.

Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 13 Aralık'ta 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 48 zanlıdan 13'ü tutuklanmıştı.