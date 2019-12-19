'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak
|19 Aralık 2019 11:06
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır.'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."
Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."
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