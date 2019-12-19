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Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)

Arama motoru Google ve servislerinde erişim sorunu yaşanıyor
 19 Aralık 2019 11:08
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Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google ve Google'a bağlı servislerde Türkiye ve Japonya'da erişim sorunu yaşanıyor.

Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre'nin aralarında olduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmı sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre, ASya'daki bazı ülkelerde de kısmı erişim sorunu yaşanıyor.

Söz konusu sorunun kaynağı henüz netleşmiş değil. Google'ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyorç
NTV
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