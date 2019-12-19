Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması
|19 Aralık 2019 11:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektğine inanıyorum. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.
''İSLAMİ FİNANS MESELESİNİ GÜNDEMİMİZE ALMAMIZ GEREKİYOR''
İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor. Faiz yerine üretimi ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz ancak beşeri sermayeyi harekete geçirecek olan eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor.''
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