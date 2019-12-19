Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)		 
'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'		 
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 4 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu

Bitlis kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu
 19 Aralık 2019 11:15
Yazdır
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 4 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında başlatılan hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 4 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'in Sehi ana barınma alanında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün icra edilen faaliyette, 4 sığınakta 100 CD, 6 adet 4'lü pil bloğu, 48 çift mekap ayakkabı, 80 büyük pil, 15 büyük boş tüp, 2 sırt çantası, 24 leşker kıyafeti, 2 roketatar mühimmat parçası, 5 panço, 20 metre ip, 5 kazma, 5 kürek, ampermetre, 170 metre elektrik kablosu, 4 örgütsel kitap, batarya, 3 kilogram tütün, lazer pointer, akü, powerbank, 1500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi, ayrıca muhtelif miktarda ilaç, gıda ve inşaat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Valiliğin açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüleceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı
19 Aralık 2019 08:06		 HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı
18 Aralık 2019 21:52
PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor
18 Aralık 2019 20:56		 FETÖ'den ihraç edilen akademisyene 9 yıl hapis cezası
18 Aralık 2019 20:34
Türkiye'den Hollanda'ya 'FETÖ' tepkisi
18 Aralık 2019 19:59		 Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten
18 Aralık 2019 19:11
Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten
18 Aralık 2019 18:59		 Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
18 Aralık 2019 17:01
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
18 Aralık 2019 16:24		 FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa ceza
18 Aralık 2019 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı11:26 - Büyükada'da 81 at itlaf edildi11:23 - Tuz tüketiminde azalma var11:23 - Mesut Özil Playstation'dan çıkarılıyor11:23 - Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi11:23 - Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti11:15 - 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 4 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu11:15 - Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi11:15 - Eşine attığı kül tablası Yargıtay tarafından silah sayıldı11:14 - Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı
11:13 - Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu11:12 - Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması11:10 - Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü11:09 - Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı11:08 - Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)11:06 - 'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'11:00 - YÖK'ten Sağlık Fizikçilerinin hizmet sınıflarına ilişkin önemli karar10:52 - Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 1
hayat futbola fena halde benzer 5
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
dokunarak konuşmak 2
salkım söğüt 2
luigi datome 1
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 5
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 3
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
bebeklerin reklam izlemesi 3
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam