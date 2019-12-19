Mesut Özil Playstation'dan çıkarılıyor
Çin'de Mesut Özil'in Doğu Türkistan ile ilgili sözlerine tepkiler devam ediyor. Son olarak Çin'in Mesut Özil'i futbol bilgisayar oyunundan çıkarma kararı alması gündemde...
|19 Aralık 2019 11:23
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in Uygur Türklerine yönelik desteğine Çin'in gösterdiği tepkilere bilgisayar oyunu da eklendi. Dünyada milyonlarca insanın oynadığı PES'in Çin sürümlerinden Mesut Özil'in çıkarılması düşünülüyor.
Konami şirketinden yapılan açıklamada "Mesut Özil Çin hakkında aşırıya kaçan bir paylaşımda bulundu. Bu sözler hem Çinli futbolseverleri üzdü hem de sporun birleştirici ruhunu zedeledi. Bu paylaşıma anlam veremiyor, unutmuyor ve affetmiyoruz" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bu nedenle Mesut Özil'i PES 2020'nin Çin sürümlerinden çıkarmayı düşündüklerini söylediler.
Kararın, PES'in mobile uygulamalarında da gerçekleştirileceği belirtiliyor.
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