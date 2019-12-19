Büyükada'da 81 at itlaf edildi
Büyükada'da 81 at itlaf edildi
|19 Aralık 2019 11:26
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Büyükada'da 81 at itlaf edildi.
Adalar Kaymakamı: Ruam hastalığı tespit edilen 81 at tedavisi ve aşısı olmadığı için itlaf edicek.
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi.
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