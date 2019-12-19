Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi

- Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, hileli iş yapan birçok işletmenin kesilen cezadan çok kar elde ettiği için taklit ve tağşişten vazgeçmediğini belirterek, "Bunların iyi takip edilerek, faaliyetten menin yanı sıra hapis cezası uygulanmalı." dedi.

Boyu, AA muhabirine, son dönemde gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Taklit ve tağşiş gibi uygulamaların özellikle mevzuatı ve gıdaya ilişkin düzenlemeleri çok iyi bilmeyen bir kısım küçük işletmelerde yoğunlaştığını ifade eden Boyu, bir diğer sorunun da uygulanan cezaların yetersiz kalması olduğunu bildirdi.

Boyu, bu konuda yeni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, "İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle kesilen cezanın çok üstünde kar elde ediyor. Bu sebeple taklit ve tağşişten vazgeçmiyor. Uygunsuzluklardan dolayı ruhsatı iptal edilen birçok işletme var ama bu sefer işletme sahibi başka bir yakını adına işletmeyi açıyor." diye konuştu.

Taklit ve tağşişe karşı yeni uygulamalar gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:

"Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere uygulanan cezaların artırılması gerekiyor. Bunların iyi takip edilerek, faaliyetten menin yanı sıra hapis cezası uygulanmalı. Denetimlerde verilecek cezalar da caydırıcı olmalı. Denetimlerin ve cezaların işletmelere uygunsuz çalışmalarını terk ettirmesi gerekiyor."

- "İç denetim mekanizması oluşturulmalı"

Boyu, özellikle küçük ölçekli birçok işletmenin iç denetim mekanizmasının bulunmadığına dikkati çekerek, "Buralarda herhangi bir teknik personel bulunmuyor. Birçoğu da mevzuatı ve gıdayla ilgili teknik yöntemleri bilmiyor. Uygulanan resmi denetimlerin yanı sıra bu işletmelerde iç denetim mekanizması oluşturulmalı. Kapasitesine göre bir ya da birkaç işletmenin bir gıda mühendisinin kontrolünde olacağı, buralara danışmanlık yapacağı bir sistem kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırılmasının olumlu olduğunu belirten Boyu, mevcut durumda bu faaliyetlerin eksik kaldığını, denetim yapan personel sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Boyu, üretime göre de denetim yapılması gerektiğinin önemine dikkati çekerek, "Örneğin çikolata fabrikası denetlenecekse çikolata prosesini çok iyi bilen, bu üründeki kritik noktalara hakim personel görevlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında birincil görevin devlete ait olduğunu anımsatan Boyu, bu alanda tüketicilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Boyu, vatandaşların, gıda güvenliği konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız gıdanın hangi şartlarda üretildiğini, hangi ortamlarda depolanarak satıldığını bilmeli, işletmeleri sorgulamalı, sürekli takip ederek uyarmalı. Buralarda uygunsuzluk gördüğünde 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeli. Gıda güvenliğinde en önemli denetçiler aslında bilinçli tüketiciler. Ülkemizde bu bilinç maalesef yeterli düzeyde değil. Şırınga çikolata nedeniyle ölen çocuklarımızın acısı hala taptaze içimizde. Bu bilinç için çalışmalar ilkokul düzeyinde başlamalı. Okullarda gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeye ilişkin dersler okutulmalı."