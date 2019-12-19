Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)		 
'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'		 
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu: İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle kesilen cezanın çok üstünde kar elde ediyor. Bu sebeple taklit ve tağşişten vazgeçmiyor"
 19 Aralık 2019 11:23
Yazdır
Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi

- Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, hileli iş yapan birçok işletmenin kesilen cezadan çok kar elde ettiği için taklit ve tağşişten vazgeçmediğini belirterek, "Bunların iyi takip edilerek, faaliyetten menin yanı sıra hapis cezası uygulanmalı." dedi.

Boyu, AA muhabirine, son dönemde gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Taklit ve tağşiş gibi uygulamaların özellikle mevzuatı ve gıdaya ilişkin düzenlemeleri çok iyi bilmeyen bir kısım küçük işletmelerde yoğunlaştığını ifade eden Boyu, bir diğer sorunun da uygulanan cezaların yetersiz kalması olduğunu bildirdi.

Boyu, bu konuda yeni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, "İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle kesilen cezanın çok üstünde kar elde ediyor. Bu sebeple taklit ve tağşişten vazgeçmiyor. Uygunsuzluklardan dolayı ruhsatı iptal edilen birçok işletme var ama bu sefer işletme sahibi başka bir yakını adına işletmeyi açıyor." diye konuştu.

Taklit ve tağşişe karşı yeni uygulamalar gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:

"Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere uygulanan cezaların artırılması gerekiyor. Bunların iyi takip edilerek, faaliyetten menin yanı sıra hapis cezası uygulanmalı. Denetimlerde verilecek cezalar da caydırıcı olmalı. Denetimlerin ve cezaların işletmelere uygunsuz çalışmalarını terk ettirmesi gerekiyor."

- "İç denetim mekanizması oluşturulmalı"

Boyu, özellikle küçük ölçekli birçok işletmenin iç denetim mekanizmasının bulunmadığına dikkati çekerek, "Buralarda herhangi bir teknik personel bulunmuyor. Birçoğu da mevzuatı ve gıdayla ilgili teknik yöntemleri bilmiyor. Uygulanan resmi denetimlerin yanı sıra bu işletmelerde iç denetim mekanizması oluşturulmalı. Kapasitesine göre bir ya da birkaç işletmenin bir gıda mühendisinin kontrolünde olacağı, buralara danışmanlık yapacağı bir sistem kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırılmasının olumlu olduğunu belirten Boyu, mevcut durumda bu faaliyetlerin eksik kaldığını, denetim yapan personel sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Boyu, üretime göre de denetim yapılması gerektiğinin önemine dikkati çekerek, "Örneğin çikolata fabrikası denetlenecekse çikolata prosesini çok iyi bilen, bu üründeki kritik noktalara hakim personel görevlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında birincil görevin devlete ait olduğunu anımsatan Boyu, bu alanda tüketicilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Boyu, vatandaşların, gıda güvenliği konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız gıdanın hangi şartlarda üretildiğini, hangi ortamlarda depolanarak satıldığını bilmeli, işletmeleri sorgulamalı, sürekli takip ederek uyarmalı. Buralarda uygunsuzluk gördüğünde 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeli. Gıda güvenliğinde en önemli denetçiler aslında bilinçli tüketiciler. Ülkemizde bu bilinç maalesef yeterli düzeyde değil. Şırınga çikolata nedeniyle ölen çocuklarımızın acısı hala taptaze içimizde. Bu bilinç için çalışmalar ilkokul düzeyinde başlamalı. Okullarda gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeye ilişkin dersler okutulmalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti
19 Aralık 2019 11:23		 Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi
19 Aralık 2019 11:15
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak
19 Aralık 2019 09:01		 İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
19 Aralık 2019 00:14
Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı
18 Aralık 2019 20:43		 BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
18 Aralık 2019 20:36
Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı
18 Aralık 2019 19:39		 Esnafın borçları için 'yapılandırma' çağrısı
18 Aralık 2019 11:30
Bakanlık 'CE' dedi, sektör itiraz etti
18 Aralık 2019 11:15		 Bakan Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
18 Aralık 2019 11:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı11:26 - Büyükada'da 81 at itlaf edildi11:23 - Tuz tüketiminde azalma var11:23 - Mesut Özil Playstation'dan çıkarılıyor11:23 - Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi11:23 - Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti11:15 - 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 4 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu11:15 - Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi11:15 - Eşine attığı kül tablası Yargıtay tarafından silah sayıldı11:14 - Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı
11:13 - Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu11:12 - Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması11:10 - Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü11:09 - Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı11:08 - Google'ın tüm servisleri çöktü. (Erişim problemi yaşanıyor)11:06 - 'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'11:00 - YÖK'ten Sağlık Fizikçilerinin hizmet sınıflarına ilişkin önemli karar10:52 - Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 1
fifa 99 3
hayat futbola fena halde benzer 5
tüik'in asgari ücret rakamı 3
densizlik 1
need for speed 1
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 3
salkım söğüt 2
ajda pekkan mobilya reklamı 2
sal beni gideyim 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam