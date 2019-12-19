Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti
|19 Aralık 2019 11:23
|Yazdır
- Türkiye genelindeki 302 araç muayene istasyonda bu yıl 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçeklestirildi, sorunlu her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi.
AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi bakanlığa verildi.
Kara yolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve saglıklı bir sekilde yapacak gerçek ve tüzel kisilere ait muayene istasyonlarının açılması ve isletilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene Istasyonlarının Açılması, Isletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüge girmesinden sonra araç muayene hizmetleri özellestirildi.
Türkiye genelinde 210 sabit, 74 seyyar, 13 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 302 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.
Söz konusu istasyonlarda bu yıl 9 milyon 415 bin araç muayeneye tabi tutuldu. Bu araçlardan yaklaşık 3 milyon 282 bini için tekrar yapılan işlemle 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçeklestirildi.
Bu alanda yapılan düzenlemelerle teknik muayene işinin yeterli fiziki altyapı ve yetkin teknik personel eliyle gerçekleştirilmesi sağlandı.
- En çok karşılaşılan sorunlar
Muayene edilen her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi. Araçların yakıt ve isletme giderlerinden tasarruf sağlandı. Yedek parça ve piyasada gerçekleştirilen onarımlar disipline edildi.
Araç muayenesinden geçemeyen araçlarda, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmama, arka servis freninin istenilen düzeyde görülmemesi, fren lambalarının yanmaması, arka emniyet kemerlerinin kullanılmaz halde bulunması en çok karşılaşılan kusurlar olarak sıralandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gıda mühendislerinden 'hileli üretime' ceza artışı talebi
19 Aralık 2019 11:23
|Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi
19 Aralık 2019 11:15
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak
19 Aralık 2019 09:01
|İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
19 Aralık 2019 00:14
|Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı
18 Aralık 2019 20:43
|BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
18 Aralık 2019 20:36
|Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı
18 Aralık 2019 19:39
|Esnafın borçları için 'yapılandırma' çağrısı
18 Aralık 2019 11:30
|Bakanlık 'CE' dedi, sektör itiraz etti
18 Aralık 2019 11:15
|Bakan Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
18 Aralık 2019 11:11