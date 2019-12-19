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Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti

Ülke genelindeki 302 istasyonda bu yıl 9 milyon 415 bin araç muayeneden geçirildi, 3 milyon 282 bin aracın yeniden muayenesi istendi- Muayenelerle sorunlu her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi- Muayeneden geçemeyen araçlarda, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmama, arka servis freni etkisinin istenilen düzeyde görülmemesi, fren lambalarının yanmaması ve arka emniyet kemerlerinin kullanılmaz halde bulunması en çok karşılaşılan kusurlar oldu
 19 Aralık 2019 11:23
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Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti

- Türkiye genelindeki 302 araç muayene istasyonda bu yıl 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçeklestirildi, sorunlu her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi bakanlığa verildi.

Kara yolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve saglıklı bir sekilde yapacak gerçek ve tüzel kisilere ait muayene istasyonlarının açılması ve isletilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene Istasyonlarının Açılması, Isletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüge girmesinden sonra araç muayene hizmetleri özellestirildi.

Türkiye genelinde 210 sabit, 74 seyyar, 13 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 302 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

Söz konusu istasyonlarda bu yıl 9 milyon 415 bin araç muayeneye tabi tutuldu. Bu araçlardan yaklaşık 3 milyon 282 bini için tekrar yapılan işlemle 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçeklestirildi.

Bu alanda yapılan düzenlemelerle teknik muayene işinin yeterli fiziki altyapı ve yetkin teknik personel eliyle gerçekleştirilmesi sağlandı.

- En çok karşılaşılan sorunlar

Muayene edilen her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi. Araçların yakıt ve isletme giderlerinden tasarruf sağlandı. Yedek parça ve piyasada gerçekleştirilen onarımlar disipline edildi.

Araç muayenesinden geçemeyen araçlarda, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmama, arka servis freninin istenilen düzeyde görülmemesi, fren lambalarının yanmaması, arka emniyet kemerlerinin kullanılmaz halde bulunması en çok karşılaşılan kusurlar olarak sıralandı.
Anadolu Ajansı
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