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Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı

Gebze Teknik Üniversitesinin verdiği öğretim üyesi ilanı kaliteyi artırma çerçevesinde diğer üniversitelere örnek olmalı!
 19 Aralık 2019 15:02
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Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı

Devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik personel alımı için ilan ettiği kadrolara ilişkin olarak belirlediği ek koşulların bir adayı işaret edecek biçimde spesifik olarak tespit edildiği ve böylece ilana diğer adayların katılımın engellendiği herkesin malumudur.

Bu konuyu memurlar.net olarak sıklıkla eleştirmemize ve hatta YÖK Denetleme Kurulunun yapmış olduğu idari ve cezai sorumluluk uyarılarına rağmen birçok üniversite kişiye özel ilan verme noktasında bildiğini okumaya devam etmektedir. Ancak, son zamanlarda bu konuda yaratılan farkındalık çeşitli üniversitelerimizin ilanlarında bilimsel kaliteyi arttıran şartlara yer vermelerine de katkı sağlamış oldu!

Örneğin, Gebze Teknik Üniversitesine ait 18 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yer alan akademik personel alım ilanında; İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylarda "DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDE (QS ÜNİVERSİTE SIRALAMASI İLK 500) MUHASEBE DOKTORASI YAPMIŞ OLMAK." şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, Dünyada en çok kabul gören üniversite sıralamaları, Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) olarak bilinmektedir. Dolayısıyla, üniversitenin verdiği öğretim üyesi ilanında QS sıralaması ilk 500'de yer alan bir üniversite doktora yapmış olmak kriteri koyması bilimsel kaliteyi arttırmak amacıyla verilen önemli bir ek koşul olarak değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda, 11 inci Kalkınma Planında da yer aldığı üzere "Üniversitelerimizin Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanması" hedefinin gerçekleşmesi öncelikle akademik personel alımlarının kişiye özel niteliklere yer verilmeden örnekte olduğu gibi bilimsel, denetlenebilir ve objektif ek koşullarla yapılması gerekmektedir!

Memurlar.Net - Özel

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