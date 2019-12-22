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YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanları ile Psikoloji mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri durumları hakkında önemli bir karar verdi!
 22 Aralık 2019 00:03
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YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!

Hatırlanacağı üzere, Psikoloji mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmadığına ilişkin alınan 24 Şubat 2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına açılan dava sonucunda bu kararın iptal edildiğini 24 Mart 2017 tarihli haberimizde gündeme getirmiştik.

Bu defa Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından; çeşitli kamu kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından çeşitli tarihlerde yapılan başvurular sonucunda; Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmalarının uygun olmadığına, Psikoloji programı mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmalarına ancak tedavi yapamayacaklarına karar verilmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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