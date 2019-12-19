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'Ukrayna'dan, Hablemitoğlu suikasti zanlısının iadesini istedik'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ukrayna'dan, Hablemitoğlu suikasti zanlısının gecikmeksizin Türkiye'ye iadesi hususunda taleplerimizi yineledik
 19 Aralık 2019 15:48
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'Ukrayna'dan, Hablemitoğlu suikasti zanlısının iadesini istedik'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ukrayna'da tutuklanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısının gecikmeksizin Türkiye'ye iadesi hususunda taleplerini yinelediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Milletvekillerinin sorusu üzerine, 15. madde görüşülürken söz alan Adalet Bakanı Gül, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu'nun menfur bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı

Suikastle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma neticesinde son zamanlarda bazı gelişmeler yaşandığını aktaran Gül, "Bu cinayetin zanlısı olarak tespit edilen Nuri Gökhan Bozkır hakkında Kırmızı Bülten talebi çıkartıldı. Bunun üzerine, adı geçen zanlı Ukrayna'da tutuklanmıştır. Tutuklanması üzerine derhal iade talepnamesi bakanlığımızca Ukrayna makamlarına iletilmiştir ve ülkemize iade edilerek yargı önüne çıkartılması için tüm bu çabalar yapılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı düzeyinde konuyu yakinen takip etmektedir." bilgisini verdi.

Önceki gün Ukrayna Adalet Bakanıyla, bugün de Ukrayna Başsavcısıyla bu konuyla ilgili bir görüşme yaptığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Zanlının Türkiye'ye iadesi hususundaki hassasiyetimizi, talebimizi yineledik. Bu kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda her türlü tedbirin alınması ve kaçmadan Ukrayna yetkili mercileri tarafından gecikmeksizin Türk yargısına teslim edilmesi hususunda taleplerimizi yineledik. Tüm kurumlarımız, ilgili bakanlıklarımız bu konuda muhataplarıyla görüşmelerini yapmaktadırlar. Bu konunun aydınlatılması hepimizin ortak dileğidir. Elbette soruşturmayı bağımsız yargı sürdürecektir ancak biz bu konuda her türlü hassasiyeti, yakından takibimizi sürdüreceğiz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir an önce bu kişinin Türk adaletinin emin ellerine teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle CHP, bu girişimin tam arkasında duracaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sayın Hablemitoğlu, 2000'li yıllarda FETÖ'yle ilgili yaptığı araştırmalar, basın toplantıları ve konferanslarla, bu konuyu o zamanlarda çok cesurca, yüreklice dile getiren, herkesi uyaran çok önemli bir aydınımızdı. Umarız yakalanan sanık Türkiye'ye bir an önce iade edilir ve soruşturmayla arka plandaki başka gerçekleri de öğrenmiş oluruz." diye konuştu.

FETÖ'ye karşı bütün siyasi parti gruplarının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Özkan, "Bugün Meclisimizde ki bu birlik ve beraberlikle FETÖ terör örgütüne karşı ortaya konulan tavrı, siyasetimiz ve demokrasimiz açısından çok anlamlı ve önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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