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Adalet Bakanı'ndan Hablemitoğlu suikastı açıklaması

Adalet Bakanı Gül: '(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız.'
 19 Aralık 2019 11:47
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Adalet Bakanı'ndan Hablemitoğlu suikastı açıklaması

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve Kırmızı Bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalanmasına ilişkin, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." dedi.

Gül, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ordu'da cezaevinde yaşanan firarlar sonucunda Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin Gül, "Sonucunu bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığınca yayınlanan kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik genelge hakkında bir soru üzerine Gül, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştirdikten sonra cezai ödetici bir meseleyi ortaya koymakta, bu sorun hiç yaşanmadan medya olarak sivil toplum olarak tüm kurumlar olarak hepimiz hep birlikte bu olayların yaşanmaması için çalışmak lazım. Ama yargı süreci soruşturma aşamasında uygulamada yaşanan bazı hususlarla ilgili bir genelge ortaya kondu. Umarız bu tür hadiseler hiç yaşanmaz. Büyük titizlikle bu mücadele sürdürülür."

Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve Kırmızı Bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalandığının hatırlatılması üzerine Bakan Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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