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'Google' ile ilgili ilk resmi açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı
 19 Aralık 2019 11:54
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'Google' ile ilgili ilk resmi açıklama

Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan sorunun ardından internet kullanıcıları Google çöktü mü, Google neden açılmıyor sorularının cevapları arandı. Yaşanan sorunun ardından servislerin tekrar çalışması ile birlikte şuan için sorun görülmüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."
Memurlar.Net
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