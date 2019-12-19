Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kazada hayatını kaybeden öğrenciler için taziye
"Hayatlarından alınan her günün ağırlığı üstümüzde. Aramızdan ayrılan iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı yavrularımıza tarifsiz bir acıyla acil şifalar diliyorum"
|19 Aralık 2019 12:01
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun'da meydana gelen servis kazasında hayatlarını kaybeden öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Samsun'dan gelen kaza haberiyle yıkıldıklarını belirterek "Hayatlarından alınan her günün ağırlığı üstümüzde. Aramızdan ayrılan iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı yavrularımıza tarifsiz bir acıyla acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?'
19 Aralık 2019 12:58
|CHP'li Şahin'den şehir hastaneleri eleştirisi
19 Aralık 2019 12:54
|Erdoğan: Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur
19 Aralık 2019 12:35
|Doğu Türkistan zulmü için eylem çağrısı!
19 Aralık 2019 12:08
|Adalet Bakanı'ndan Hablemitoğlu suikastı açıklaması
19 Aralık 2019 11:47
|Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu
19 Aralık 2019 11:13
|Erdoğan'dan 'İslami finans' açıklaması
19 Aralık 2019 11:12
|Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
19 Aralık 2019 10:21
|Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
19 Aralık 2019 09:58
|Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
19 Aralık 2019 09:03