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Kırklareli Valiliği metruk binada öldürülen Zeynep'in ailesine ev aldı

Vali Osman Bilgin: Vatandaşlarımızla el ele vererek, valiliğimizce ailemizin hayatını idame ettirebilmesi için bir ev alınmasına vesile olduk"
 19 Aralık 2019 11:59
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Kırklareli Valiliği metruk binada öldürülen Zeynep'in ailesine ev aldı

Kırklareli Valiliği, mart ayında metruk binada öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ailesine ev aldı.

Vali Osman Bilgin, Esin ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Anne Elif ve baba Sezer Esin'in acısını paylaştıklarını ifade eden Bilgin, devlet olarak hep ailenin yanında olacaklarını vurguladı.

Daha iyi şartlarda yaşamaları için valilikçe ev alındığını, babaya da iş bulunduğunu belirten Bilgin, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah kimseye böyle olaylar yaşatmasın. Sizlerin üzüntüsü bizim üzüntümüz. Bütün kent ailemizle birlikte üzüldü. Acılar paylaştıkça azalıyor. Vatandaşlarımızla el ele vererek, valiliğimizce ailemizin hayatını idame ettirebilmesi için bir ev alınmasına vesile olduk. Bu tabii ki acılarınızı ortadan kaldırmaz ama belki bir nebze olsa azaltır." diye konuştu.

Baba Esin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine yeni ev alınmasına destek veren herkese teşekkür etti.

Ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua okundu.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Karaman da hazır bulundu.

Zeynep Esin'in 28 Mart'ta eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusu yapmış, 7 saat süren arama çalışmalarında çocuğun evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk binada başına tuğla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı
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