Doğu Türkistan zulmü için eylem çağrısı!		 

İHH Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Doğu Türkistan için eylem çağrısı yaptı.

Yapılan eylem çağrısında, Doğu Türkistan'da yaşanan olayların Cuma günü protesto edileceği ve Cuma akşamı Fatih Camisinden Beyazıt Camisine yürüyüş yapılacağı belirtildi.

Bülent Yıldırım tarafından yapılan açıklamada "Fatih Camisinden Beyazıt Camisine yürüyüş yapacağız, adına da Sesiz Çığlık diyeceğiz. Çünkü ses çıkartan her Doğu Türkistanlının ailesi ya işkence görüyor ya hapislere giriyor. O nedenle ağlama hakkına dahi sahip değiller. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyoruz. Ve büyük bir kitleyle Çin'e bu haksızlıktan vazgeç, aksi takdirde İslam ülkeleri biraraya gelir ve size ekonomik yaptırımlar uygular diyeceğiz. Çin mallarının boykot edilmesi Doğu Türkistan halkı için bir kurtuluş umududur. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün partileri bu ortak Doğu Türkistan meselesinde biraraya gelmeye davet ediyoruz." dedi.