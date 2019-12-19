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Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Bursa'da inşaatı devam eden caminin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
 19 Aralık 2019 12:27
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Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Bursa'da inşaatı devam eden caminin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde yapımı süren Osmangazi Hüdavendigar Camisi'nin inşaatında çalışan Murat Yıldız (22), çatıdan beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesi Samsun'da yaşayan Yıldız'ın, Bursa'ya akrabalarının yanına çalışmak için geldiği öğrenildi.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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