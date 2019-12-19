Erdoğan: Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur
|19 Aralık 2019 12:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Milli paralarla ticaret mesajı veren Erdoğan, "Hazırız" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız.
İslami Finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir. 2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz.
Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız. Kimi ülkeler teknolojide önemli mesafeler ele aldı. Biz de bunu savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Çok genç bir nüfusa sahibiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan , basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi.
Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." diye konuştu.
Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur."
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