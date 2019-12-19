Osmaniye'de terör örgütü PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı
Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
|19 Aralık 2019 12:53
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Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, YPG/PKK terör örgütünde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
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