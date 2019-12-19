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CHP'li Şahin'den şehir hastaneleri eleştirisi

"Halkımızın iyi bir sağlık hizmeti almasından memnun oluruz. İtirazımız, kamunun zarara uğratılması"
 19 Aralık 2019 12:54
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CHP'li Şahin'den şehir hastaneleri eleştirisi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerine ilişkin, "Halkımızın iyi bir sağlık hizmeti almasından memnun oluruz. İtirazımız, kamunun zarara uğratılmasıdır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin ısrarlı taleplerine rağmen ticari sır gerekçesiyle şehir hastanelerinin işletme sözleşmelerini açıklayamadığını öne sürdü.

Sağlık Bakanlığının, şeffaf ve hesap verebilir olmadığını savunan Şahin, Bakan Koca'nın, komisyonda ve Genel Kurulda şehir hastanelerine ilişkin açıklamalarının çeliştiğini iddia etti.

Bakan Koca'nın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, hizmete giren şehir hastanesi sayısını 10, yapımı devam eden şehir hastanesi sayısını 9, genel bütçeden yapılacak şehir hastanesi sayısını ise 10 olarak açıkladığını aktaran Şahin, "Genel Kurul'daki açıklamalara baktığımızda kamu özel iş birliği kapsamında yapılacak şehir hastanesi sayısını 9'dan 8'e indirmişler. Demek ki 1 hastanenin ihalesi iptal oldu veya şirket bıraktı. Genel bütçeden yapacakları hastane sayısını da 10'dan 12'ye çıkarmışlar." dedi.

Bütçenin bakanlık için önemine dikkati çeken Şahin, "Plan ve Bütçe Komisyonundan Genel Kurula geldiği zaman bu kadar önemli bir kalem değişiyor. Bütçede nasıl bir düzenleme yaptınız? Bunu öğrenmek istiyoruz. Çok fazla soru var, bakanlığa soruyoruz. Hiçbirine cevap alamıyoruz." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli tutarlarına dikkati çeken Şahin, "Halkımızın iyi bir sağlık hizmeti almasından memnun oluruz, dünya standartlarında hizmet alsın isteriz. İtirazımız, halkımızın aldığı sağlık hizmetiyle ilgili değil kamunun zarara uğratılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, şehir hastanelerinin, bakanlık tarafından devralınarak kamuya mal edilmesini ve devlet hastanesi statüsünde çalıştırılmasını talep etti.
Anadolu Ajansı
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