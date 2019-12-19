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'Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?'

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye'nin Rusya'dan şeker ithal eder duruma geldiğini öne sürerek, "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?" sorusunu yöneltti
 19 Aralık 2019 12:58
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'Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?'

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye'nin Rusya'dan şeker ithal eder duruma geldiğini öne sürerek, "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?" sorusunu yöneltti.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şeker fabrikalarının özelleştirmesine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Türkiye'nin Rusya'dan yaklaşık 400 ton şeker ithal edeceğine ilişkin haberlerin çıktığını belirten Yalım, "Bu durumdan çok üzüntü duyuyorum. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için çok çaba harcadık ancak sonuç alamadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere şeker fabrikalarının özelleştirmesini savunanların yüzünün kızarması gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Yalım, "Madem şekere ihtiyacımız vardı, neden şeker fabrikalarımız satıldı? Çiftçimizin tarlasından şekeri üretememesinde üzüntü duyuyorum." dedi.

Özkan Yalım, her yıl tam teşekküllü hastaneden alınacak raporla 65 yaşını dolduran vatandaşların araç kullanmasının önünün açılmasını isteyerek, "Vatandaşlarımız alacakları raporla 70 yaşına kadar kamyon, tır ve otobüs gibi araçları kullanması için kanun teklifi verdik. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak eğer sağlık durumları el veriyorsa ticari araç kullanan şoförlerin 70 yaşına kadar bu araçları kullanabilmelidir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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