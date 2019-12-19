Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|19 Aralık 2019 13:17
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 160,09 puan artarak 110.734,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile sigorta oldu.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, İngiltere'de geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimin ardından azalan siyasi belirsizlik nedeniyle para politikasına ilişkin daha net mesajlar verebileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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