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Gıda Mühendisleri Odası, 5 yıldır ayrılma dilekçesini reddediyor

Sivas Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışan bir kamu personeli, 2014 yılından bu yana, Gıda Mühendisleri Odasından ayrılmaya çalışıyor. Ancak, Oda yönetimi aidat borcu bulunduğu ve mesleki tedrisat yaptığı gerekçesiyle, ayrılma dilekçesini reddediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu bu konuda önemli bir karar vermesine rağmen, Oda yönetimi hala kamu personelini zorunlu olarak üye tutmaya devam ediyor.
 20 Aralık 2019 11:18
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Gıda Mühendisleri Odası, 5 yıldır ayrılma dilekçesini reddediyor

2009 yılında Gıda Mühendisleri Odasına kayıt olan bir kişi, Sivas Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladıktan sonra, 2014 yılında, Gıda Mühendisleri Odasından ayrılmak için dilekçe veriyor.

Ancak, Gıda Mühendisleri Odası, mesleki tedrisat yapanların zorunlu oda üyeliğinin devam ettiği ve aidat borçlarının ödenmemesi gerekçesiyle, ayrılma talebini reddetmektedir.

Başvuru üzerine dosyayı inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu şu kararı vermiştir:

1- Anayasa'nın 135. maddesinde yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz" hükmünün istisna göstermemesi nedeniyle, bir kamu personeli olan öğretim görevlisinin zorunlu Oda'ya üyeliğinin olmayacağını belirtmiştir.

2- Aidat borcunun ödenmemesi gerekçesiyle, Oda'dan ayrılan talebinin reddedilmesi de hakkaniyete aykırıdır. Zira ilgilinin aidat borcu olduğu için Oda'dan ayrılmamakta, aidat borçları işlemeye devam etmektedir. Gıda Mühendisleri Odasının, borç için icra yoluna başvurması ve kişinin oda kaydını silmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin, Oda'ya ayrılma dilekçesinin verdiği 2014 yılında hiçbir borcu bulunmamaktadır. Ancak, Oda ayrılma dilekçesini reddettiği için, 2014 yılından bu yana aidat borçları, üyeye yüklenmiştir.

Ancak, Kamu Denetçiliği Kurumunun bu tavsiye kararına rağmen, Gıda Mühendisleri Odası, Oda'dan ayrılma talebini reddetmeye, zorla üyelik uygulamasına devam etmektedir.

İŞTE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN KARARI
Memurlar.Net - Özel

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