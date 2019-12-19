Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
|19 Aralık 2019 13:23
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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen M.B. ile E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kent merkezi ile Denizli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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