Kastamonu'da FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi
Kastamonu'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
|19 Aralık 2019 13:26
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Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mustafa D. ile avukatı katıldı.
Mustafa D, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Beraatini talep eden Mustafa D, "17-25 Aralık sürecinin ardından örgütle herhangi bir bağım kalmadı. Önceki duruşmalarda vermiş olduğum ifadeleri tekrarlıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti tarafından "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
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