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TOKİ Başkanı Bulut: Birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Bu konutlara önemli sayıda başvurular olmuştur. 100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır" dedi
 19 Aralık 2019 13:25
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TOKİ Başkanı Bulut: Birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen "İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Bulut, İdareleri tarafından bugüne kadar yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında toplam 4 bin 447 ihale yapıldığını belirterek, "İhalelerimize bugüne kadar Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yaklaşık 2 bin 250 yüklenici katılmış olup, 870 müteahhit İdaremizden iş almıştır. 2019 yılında ise yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında 197 ihale gerçekleştirilmiştir. TOKİ'nin şuanda aktif olarak çalıştığı yüklenici sayısı iş ortaklıklarıyla birlikte 197, müşavir sayısı da iş ortaklıklarıyla beraber 24'tür. Aktif olarak 287 projemiz ve 70 bine yakın konutun inşaatı devam etmektedir. Bu projelerin ihale bedeli 19.4 milyar TL'dir. 2019 yılı Kasım sonu itibarı ile ödediğimiz hakediş tutarı 9 milyar 62 milyon TL olup, 17 yıl içinde güncellenmiş rakamla birlikte yaklaşık 160 milyar TL'lik ihale gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Müşavir ve müteahhitlerin planlı ve şartnamelere uygun olarak çalıştığı zaman işlerin zamanında ve kaliteli yapıldığını vurgulayan Bulut, "TOKİ olarak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri müteahhitlerin hakedişlerini zamanında ödemek, ihale kapsamındaki takvim içinde inşaatların ilerlemesini ve kalitesini kontrol etmekle birlikte gerekli önlemleri almaktır. Sayın Bakanımız müteahhitlerin ekonomik sıkıntıya girmemesi için Bakanlığımız üzerinden önemli miktarda kaynak aktarımı gerçekleştirmiştir. O günden itibaren aldığımız ilk kararlardan biri yüklenicilerimizin hakediş ödemelerini aksatmadan düzenli olarak ödemek olmuştur" şeklinde konuştu.

TOKİ tarihinde ilk defa bir yıl içinde 100 bin sosyal konut hedefi konduğunu hatırlatan Bulut, "Bu konutlara önemli sayıda başvurular olmuştur. 100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu nedenle TOKİ-müteahhit-müşavir üçlüsü olarak gerek planlama, gerek projelendirme, gerekse de inşa süreçlerinde yeni bir vizyonla yolumuza devam etmek zorundayız. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır. Kalitesiz hiçbir üretime izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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