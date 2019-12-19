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2019 yılında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, 2019 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altının 2020 yılında da yatırımda en güvenli limanlardan birisi olduğunu kaydederek, satışların ise kredi kartına getirilen 8 taksit imkanı ile hızlandığını söyledi
 19 Aralık 2019 13:33
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2019 yılında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Altın satışları ve fiyatları konusunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade ederek, yükselişin nedenini döviz fiyatlarındaki artışa bağladı. Yıldırım, 2020 yılında da fiyatlarda yükselişin devam edebileceği sinyalini verdi. 2020 yılında altının gramının 350 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini öne süren Başkan Yıldırım, "Doların 5.90 civarına yaklaşması aynı zamanda dünyada ons fiyatının yükselmesiyle beraber Türkiye'de de altın fiyatları hızla artmaya başladı. Zaten öngörümüz de o yöndeydi. 2019'un sonuna doğru altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği, 2020'den itibaren de yine yükseliş olarak devam edeceğini öngörmüştük ve öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor" dedi.

" Çeyrek altın 465 TL seviyelerinde"

Güncel altın fiyatları hakkında da bilgiler veren Başkan Yıldırım, talebin geçen dönemlerde olduğu gibi yine çeyrek altına fazla olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Şu anda gram altın 270 TL, çeyrek altın 465 TL, yarım altın 930 TL, Ata tek 1860, Ata iki buçuk 4 bin 600 TL'den işlem görmekte. Bileziğin gramı 265 TL, külçe altının gramı da 281 TL."

"8 taksit imkanı satışları biraz hızlandırdı"

Satışların hızlanmasında kredi kartı ile yapılan alışverişlerde getirilen 8 taksitin fırsat olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bizim halkımızın belli alışkanlıkları var ve bunlardan vazgeçmiyor. Düğünlerdeki takılardan hariç eğer yatırım amaçlı alacak olurlarsa bilezik ve ziynet gurubu dediğimiz altınları tercih ediyorlar daha çok. Hükümetin bize sağlamış olduğu kredi kartına 8 taksit imkanı satışları biraz hızlandırdı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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