100 bin konuta, 3 günde yapılan başvuru sayısı açıklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır' dedi.
|19 Aralık 2019 13:37
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) düzenlenen İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Kurum, 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında, başvuru sürecini başlattıklarını kaydederek, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacağımız konutları 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız. İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.
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