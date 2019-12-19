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100 bin konuta, 3 günde yapılan başvuru sayısı açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır' dedi.
 19 Aralık 2019 13:37
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100 bin konuta, 3 günde yapılan başvuru sayısı açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) düzenlenen İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında, başvuru sürecini başlattıklarını kaydederek, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacağımız konutları 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız. İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.

DHA
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