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Bakan Yardımcısı Erdil: Terörle mücadelede yeni bir evreye geçiyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terörle mücadelede kritik bir noktada oldukların belirterek yeni bir evreye geçtiklerini söyledi. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaklaşık 7 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdil, "Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde" dedi
 19 Aralık 2019 13:52
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Bakan Yardımcısı Erdil: Terörle mücadelede yeni bir evreye geçiyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terörle mücadelede kritik bir noktada oldukların belirterek yeni bir evreye geçtiklerini söyledi. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaklaşık 7 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdil, "Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'izleme-değerlendirme' projesi kapsamında Malatya'ya gelen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Malatya Valiliğinde yetkililerle bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından Vali Aydın Baruş ile birlikte kameraların karşısına geçen Erdil, terörle mücadele başta olmak üzere çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Son 3 yıl içinde terörle mücadelede önemli mesafe katettik"

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada uzun süredir terörle mücadelede büyük çaba gösterdiğini ve çok büyük bedeller ödediğini belirten Erdil, son 3 yıl içerisinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Terör örgütlerinin bölgedeki eylem kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini dile getiren Erdil, "PKK, DEAŞ vesaire bütün diğer terör örgütleri topyekun eylem yapamaz hale geldi çok şükür. Burada İçişleri Bakanlığı yüksek bir kapasite ortaya koydu. Bu kapasite daha çok Doğu ve Güneydoğu'daki ilgili riskli alanlarda terör örgütünün konuşlandığı alanlarda bir operasyon kapasitesi oluşturuldu" dedi.

"3 yılda 7 bin terörist etkisiz hale getirildi"

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yurt içi ve dışında yaklaşık 7 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdil, bu süreçte bin 115 teröristin ise 500'ü ikna edilmek suretiyle ele geçirildiğini söyledi. PKK terör örgütünün büyük ölçüde çökertildiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Erdil, şu an bölgede yaklaşık 500 teröristin olduğunu öngördüklerini de kaydetti. Erdil, "40 yıllık mücadele sürecinin en alt rakamı. Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde. Kritik bir noktadayız, yeni bir evreye geçiyoruz terörle ilgili mücadelede" şeklinde konuştu.

Erdil, terörle mücadelede operasyonların terör tamamen etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Yerel yönetimlerin artık bir suç alanı olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Terör örgütlerine bölgedeki bazı yerel yönetimlerin destek vermesi ile ilgili de konuşan Erdil, "Daha önce sürdürdüğümüz idari tedbirler, teknik düzenlemeler, terörle işbirliği alanlarını etkisiz hale getirmek, onları ilgili hukuk çerçevesinde kontrol altına alma çalışması da hızla devam ediyor" dedi. Terör örgütüne her türlü destek ve finansal yardım yapan yerel yönetimlerin artık bir suç alanı olarak kullanılmasına devletin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini belirten Erdil, "Bunda kararalı bir şekilde bu istikamette çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Düzensiz göç tamamen kontrol altında"

Türkiye'deki göç konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdil, Türkiye'nin düzensiz göçü kontrol altına aldığını ifade etti. İllerde yer alan geri gönderme merkezlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Erdil, "Ülkede bulunan yaklaşık 3,6 milyon Suriye'den gelen göçmenin uluslararası koruma statüsünde büyük ölçüde uyum çalışmaları sürüyor. Bunların iş gücüne katılmaları, barınma hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetlerini Türkiye büyük bir titizlikle ve disiplin içinde sürdürüyor" diye konuştu.

Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin de trafik güvenliği konusu olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Erdil, bakanlık olarak aldıkları önlem ve uygulamalar kapsamında ölümcül kaza oranlarında yüzde 26'lık bir iyileşme yaşandığını söyledi. 2018-2019 yıllarını karşılaştırdıklarında oranlarda düşüş yaşandığını belirte Erdil, trafik güvenliğinde uluslararası standartlara yakın bir noktaya geldiklerini de dile getirdi.

"Türkiye bir yılda Avrupa ülkelerinin 2 katı uyuşturucu ele geçiriyor"

Uyuşturucu ile ilgili mücadelede de önemli bir noktada olduklarını söyleye Erdil, özellikle terör örgütlerine finansal destek sağlayan bir araç olarak kullanılan uyuşturucu ticaretiyle de tüm yurtta etkin bir mücadele sergilendiğini belirtti. Türkiye'nin bir yılda yakaladığı uyuşturucu maddenin 30 Avrupa ülkesinin ele geçirdiği uyuşturucudan 2 kat daha fazla olduğunu aktaran Erdil, bu konuda çalışmalarının süreceğini söyledi.

Malatya'ya gelme amaçları olan 'İzleme-Değerlendirme' projesi ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Erdil, proje kapsamında merkez ile taşra arasındaki iletişim ilişkilerinin daha zenginleştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Erdil, bu toplantılarla birlikte taşradaki illerde yaptıkları değerlendirmeleri ve önerileri kurumsal disiplin içerisinde raporlaştırılacağını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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