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Yabancılar günübirlik alışveriş için İstanbul'a geliyor

Unifree Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher: İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış alanından günübirlik alışveriş yapmak için İstanbul'a gelenler var. Orta Doğu'dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA'nın lounge'larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz bulunuyor. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz
 19 Aralık 2019 13:56
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Yabancılar günübirlik alışveriş için İstanbul'a geliyor

Unifree Duty Free Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış alanından günübirlik alışveriş yapmak için İstanbul'a gelenlerin olduğunu belirterek, "Orta Doğu'dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA'nın lounge'larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz bulunuyor. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz." dedi.

Şenher, Unifree'nin İstanbul Havalimanı'nın açılışından bu yana yaptığı yatırımlar, istihdam ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Unifree'nin tek bir mağaza ile 1975 yılında başladığı serüvenin 140 bin metrekarelik alada 8 ülkede 22 farklı havalimanında, 1 sınır kapısında toplamda 3 bin 700 personel ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İstanbul Havalimanı'nda pasaport sonrası alanı planlarken İstanbul Boğazı'nın kıvrımları ve topografisinden esinlendiklerini ifade eden Şenher, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 56 bin metrekarelik perakende alanımız, 102 tanesi alt işletme olmak üzere 133 mağazamız, alt işletmelerle birlikte 4 bin çalışanımızla yaklaşık 1,2 milyar TL yatırım ile 1500 marka ve 50 bin referans ürünle müşterilere hizmet vermekteyiz. Bu yıl sonuna kadar 7 milyon müşterimize hizmet vermiş olacağız. 2020 yılı için de 10 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızı yaparken ve alt işletmelerimizi seçerken özellikle alt işletme alanlarında yüzde 65'ten fazla alanı yerli ve milli markalarımıza ayırmaya özen gösterdik. 1,2 milyar TL yatırım yapılırken de Türkiye'deki üreticiler, inşaat firmaları ve ürünleri kullanmaya özen gösterdik.

Yaklaşık yüzde 75'i geçen oranda yerli üreticiler tarafından inşa edilmiştir. Perakende konseptimizi yaparken dünyanın pasaport sonrası en büyük duty free alanı olan Bosphorus Zone'da dünyanın en lüks markaları ile diğer markalar ve gururumuz olan Türk markaları aynı çatı altında hizmet vermeye başladı. Bu konsept zaten havalimanı perakendeciliği alanında olmadığı gibi AVM'lerde de iç piyasada da bu kadar farklı markanın uyum ve başarıyla çalıştığı başka bir yer bulunmamaktadır."

- "Parfüm, kozmetik, cilt bakımı ürünleri en güçlü kategori"

Şenher, mağazalarda en güçlü satış kategorisinin parfüm, kozmetik, cilt bakımı ürünleri olduğuna işaret ederek, "2,5 avroya da 3 bin 500 avroya da cilt bakımı ürünü bulunuyor. Aksesuar ürünlerinde 10 avroya da 15 bin avroya da çanta bulunabiliyor. Yerli markalarımızda önceki havalimanına göre yaklaşık 11 kat daha fazla yer ayrılarak 16 bin metrekarelere çıktı." diye konuştu.

Günde yaklaşık 3 ton yerli gıda satıldığını ifade eden Şenher, "Pişmaniye, lokum, tarhana, baklava ve Türk gıdalarına ilgi yüksek oluyor. Satışlarımızın yüzde 75'i yabancı yolculara yapılmaktadır. Satışların yüzde 82'si gidiş katında gerçekleşmektedir. Böylelikle yurt dışına Türk ürünlerinin ciddi bir satışı oluyor ve ülkeye önemli döviz girdisi sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şenher, ikinci en güçlü kategori ürünlerinin aksesuar ve tekstil olduğunu anlatarak, üçüncü grupta da yerli ürünler, gıda ve çikolatanın olduğunu söyledi.

Bu yıl hizmet verdikleri 7 milyon müşterinin yüzde 25'inin Türk, yüzde 75'inin yabancılardan oluştuğunu aktaran Şenher, "En çok satış yaptığımız müşterilerimizin ülkeleri Çin, Rusya, Almanya, Ukrayna, İran, Irak, Amerika, Fransa, İngiltere ve diğer Orta Doğu ülkeleri olarak sıralanmaktadır." dedi.

- "2020'de 900 milyon avroluk ciro beklentimiz var"

Şenher, 2019 yılını başarı ve memnuniyetle kapattıklarını aktararak, 2020 yılı hedeflerine çok daha güçlü ve inançlı şekilde gittiklerini, bilgi işlem altyapısına özellikle dikkat ettiklerini dile getirdi.

2020 yılının çok iyi olacağına inandıklarını vurgulayan Şenher, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim inandığımız kadar yabancı markalar da inanıyorlar. İsmini şu an paylaşamayacağım, birkaç ay sonra özel bir marka ruj çıkartacak. Dünyada ilk lansmanını yapmak için İstanbul Havalimanı ve Unifree ile irtibata geçtiler. Rujun tanesi 100 avrodan satılacak. Firmaların İstanbul Havalimanı ile ilgili geri dönüşleri bizleri çok memnun ediyor. 2020 yılında ciro hedefimiz 2018'e göre yüzde 75 daha yukarıda olacak. 900 milyon avroluk ciro beklentimiz var."

- "27 firma sırada bekliyor"

Bir gazetecinin, metrekare kiralarının mağazalara karlılık baskısı yapıp yapmadığına yönelik sorusu üzerine Şenher, "İstanbul Havalimanına her ay, her hafta yeni havayolları geliyor. Bu kadar şikayetçi olsa gelmezler. Daha önce ülkemizde faaliyeti olmayan firmalar başarılı şekilde girdiler. Alt işletme kiralarının dünya standartları ve diğer havalimanlarıyla birebir uyumlu. Şu anda içerde mağazası olan firmalardan ikinci veya üçüncü mağazasını açmak için talep geliyor. 27 firma sırada bekliyor ve şu anda çıkmak isteyen kimse yok." diye konuştu.

Şenher, parfüm, kozmetik, cilt bakım ürünlerinin yaklaşık toplam cironun yüzde 50'sini oluşturduğunu ifade ederek, İstanbul Havalimanına gelen yolcuların yüzde 23-24'ünün alışveriş yaptığını söyledi.

Döviz kurundan müşterilerin etkilenmemesi için özel bir sistem geliştirdiklerini vurgulayan Şenher, 5 bankanın ortalamasını alıp ona göre sisteme entegre ettiğini, kurdan ekstra kar marjı oluşturmak gibi amaçlarının bulunmadığını bildirdi.

Şenher, genel olarak diğer havalimanlarına göre daha avantajlı olduklarını aktararak, İGA ile müşterileri memnun edecek girişimlere başladıklarını dile getirdi.

- Günübirlik alışveriş için İstanbul'a gelenler

Şenher, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış alanından günübirlik alışveriş yapmak için İstanbul'a gelenlerin olduğunu belirterek, "Havalimanının servisleri ve mağazalarımız çok güzel. Ürün olarak da en çok çeşitliliği bir arada bulunduran havalimanlarından birisinde hizmet veriyoruz. Orta Doğu'dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA'nın lounge'larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz var. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bir Çinli 90 bin avro değerinde mücevher alışverişi yaptı"

Bir Çinli'nin 90 bin avro değerinde mücevher alışverişi yaptığını belirten Şenher, "50 bin avro değerinde Orta Doğulu bir müşterimiz saat alışverişi yaptı. Uzak Doğulu müşterimiz 3 bin 500 avroya bir krem ürününü aldı. Keyifli alışverişler oluyor. Lüks segment alışverişine Çin, Orta Doğu ve Uzak Doğu yöneliyor. Onları Amerika ve İngiltere takip ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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