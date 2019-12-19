FETÖ'nün 'infaz koruma memurları sorumlusu'na ceza
|19 Aralık 2019 13:58
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün sözde "infaz koruma memurları sorumlusu" sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rıza Karcıoğlu ile avukatı katıldı.
Sanık Karcıoğlu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, "Adil" kod ismini kullandığını, 2013-2015 yıları arasında örgütün "Güneydoğu infaz koruma memurlarından sorumlu bölge imamı", 2015 yılı yaz aylarından sonra da Gaziantep dar bölge zabıt katipleri ve infaz koruma memurları sorumlusu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Karcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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