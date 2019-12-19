YÖK, 1 alanda unvan değişikliği sınavını yeniden yapacak
|19 Aralık 2019 14:04
|Yazdır
Yükseköğretim Kurulu, KDK kararı sonrası Sağlık Teknikerliği alnında unvan değişikliği sınavını yeniden yapacağını duyurdu.
Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) Alanında, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının Yeniden Yapılması Hakkında Duyuru
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince gerçekleştirilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) yazılı sınavın yeniden düzenlenmesi hususundaki tavsiye kararına uyularak, Merkezi Sınav Kurulu Kararı ile yeniden yapılmasına karar verilen Sağlık Teknikeri (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) alanındaki Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Anadolu Üniversitesince 19 Ocak 2020 tarihinde Saat: 14.00'da tekrarlanacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor
19 Aralık 2019 15:10
|'572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
19 Aralık 2019 14:56
|Kırklareli Valiliği metruk binada öldürülen Zeynep'in ailesine ev aldı
19 Aralık 2019 11:59
|Büyükada'da 81 at itlaf edildi
19 Aralık 2019 11:26
|Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi
19 Aralık 2019 10:52
|MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
19 Aralık 2019 09:29
|Kadına şiddete uzman savcı
19 Aralık 2019 07:10
|YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak
18 Aralık 2019 22:38
|Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı
18 Aralık 2019 20:52
|Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı
18 Aralık 2019 20:21