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500 bin TL dolandırılan eski bakan: Gaflete düştük

Tekirdağ'da yaklaşık 500 bin lira dolandırılan Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, yaşadıklarını anlattı. Aytekin, "Kendimi suçlu hissediyorum. Hatta bunu yapmamalıydım. Benim gibi tecrübeli topluma mal olmuş bir insan yapmaması gerekirdi ama yaptık maalesef" dedi
 19 Aralık 2019 14:06
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500 bin TL dolandırılan eski bakan: Gaflete düştük

Geçtiğimiz günlerde telefon dolandırıcıları tarafından yaklaşık 500 bin TL dolandırılan 73 yaşındaki Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, olay hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

Zanlıları kısa sürede yakalayan güvenlik ekiplerine teşekkür eden Aytekin, dolandırıcılık anında baştan sona kadar yaşadıkları her şeyi anlattı.

Dolandırıcıların kendilerini savcı olarak tanıttıklarını anlatan Aytekin, "Bana dedi ki '155'i ara' 155'i aradım Muhammer veya Muhammet diye Süleymanpaşa ilçesinde birisinin olduğunu, emniyetçinin olduğunu o bizi tanıyor sorabilirsiniz dedi. Bende 155'e dedim ki şu adamı bir bağla bakalım söyleyeyim bakalım. Adam nasıl bağlandı, nasıl bitti bilmiyorum ben o arada karambole mi geldim bilemiyorum. Evet benim dedi birisi. Çok profesyonelce hazırlanmış, bizi de çok iyi tanıyan, bizi inceleyen, araştıran, sorup soruşturan hatta torunumuzun ismini bilen insanlar bunlar. Tabii ki torunlar deyince biz de şüphelendik. Gazilerden şehitlerden bahsediyorlar. Bende yardım edebileceksem memnuniyetle yapabileceğimi söyledim. Ama neticede bunlar sabah 9 buçuktan saat 16.00'a kadar filanca bankada sizin şeyleriniz var nereden öğrenmişler bilmiyoruz. Altınlarınız veya paralarınız var ne kadarınız var, şu kadarınız var. Bunların asılları alınmış, sahte para konmuş biz şimdi sahte paraları alacağız emniyetin ilçesinde hakikileri size vereceğiz, siz çantanızı alıp gideceksiniz ama çantayla beraber gelin" dedi.

"İnsanı kandırabilecek bir üslupla bahsediyorlar"

Böyle kandırılacaklarını asla tahmin edemediklerini de ifade eden Eski Bakan Aytekin, "Dünyanın her yerini gezmiş, ülke için uluslararası anlaşmalar yapmış Fevzi Aytekin'i böyle bir tongaya düşüreceklerini tahmin edemedim. Benim bakan olduğumu da biliyorlar. Ama buna rağmen tatlı dil demeyeceğim ama insanı kandırabilecek bir üslupla bahsediyorlar ve dolayısıyla bizi de maalesef bu karambolün içerisine aldılar. Biz de gittik bankadan, kasamızı aldık çıktık. Karakola doğru gidiyoruz. Aradı dedi ki işte sahilde onların tarif ettiği boşluk bir yere gidin bizim komiser bey gelecek alacak onları karakola getirecek bize, biz de orada altınları değiştireceğiz size hakikileri vereceğiz dediler.
Vatandaşlarıma şunu rica ediyorum, sakın ola ki istediği kadar iyi konuşsun, istediği kadar yap çeksinler, çok iyi niyetli olduğunu söylesinler ama birisi evde varsa telefonu kapasınlar, emniyeti arasınlar veya bir komşuya insinler, komşusu mutlaka ona aldatıldığını söyler. Benden önce Tekirdağ'da 4 vatandaşımızı daha dolandırmışlar. Onlar emniyete gitselerdi zamanında çekinmeselerdi emniyet bunları yakalar ben soyulmazdım. Veya benden sonrakiler soyulmazdı" diye konuştu.

"Bu tip insanlar yakınlaşmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla daha kolay soyuyorlar"

Vatandaşlara böyle durumlarda derhal telefonu kapatıp güvenlik görevlilerine haber vermeleri çağrısında bulunan Aytekin, "En sonunda saat 4'e doğru operasyon yapacaklardı bankaya. Açtım telefonu dedim ki 'Yahu kardeşim sen bizi dolandırıyor musun. Hani saat 4'te operasyon yapacaktın bende 100 metre ilerde bankaya bakacaktım, polisler gelecekti, bankadan iki kişi alacaklardı bir bayan bir erkek nerede dedim bu 'Efendim bir şey oldu işte', başladım sert konuşmaya 'hemen savcılığa gidiyorum' dedim. Atladım savcılığa gittim, savcılıkta da 155'i aradık emniyete gittim durumu anlattım, yakalandılar. Bu tip insanlar yakınlaşmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla daha kolay soyuyorlar, sizin paranızı malınızı mülkünüzü alabilirler. O yüzden en kısa gerekli müracaatları yapsınlar ve kendilerini kurtarsınlar diyorum" şeklinde konuştu.

"FETÖ'den bahsettiler"

400-500 bin TL civarında zararı olduğunu anlatan eski bakan, "Çocuklarım ve torunlarımın ismini söyleyince eşim baygınlık geçirdi. O zaman anladım ki bu iş ciddi. Gaflete düştük. Vatandaşlardan çok uyanık ve dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Bana önce şehitlerden bahsettiler. Tabi FETÖ'den de bahsettiler. Onlar bu memleketi soyuyor dediler. Bunlara kanmamak lazım. Bu adamları hemen emniyete bildirip aldanmadan bu işi bitirmem gerekirdi. Benim gibi tecrübeli topluma mal olmuş bir insan yapmaması gerekirdi ama yaptık maalesef" ifadelerini kullandı.

Olay

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağlı eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan dolandırıcılar, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyledi. Dolandırıcılar 'Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yapıldığını ve bankada bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini söyledi. Eski Bakan Aytekin de buna inanarak hesabında bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 adet cumhuriyet altını, 8 adet 5'i bir yerde ve 4 adet Adana setini 100. Yıl Mahallesi'nde elden dolandırıcılara teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Aytekin, durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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