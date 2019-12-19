FETÖ okullarında öğretmenlik yapan sanığa hapis cezası
|19 Aralık 2019 14:08
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hande S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık Hande S. savunmasında, aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan tutuklu yargılanan eşi ile birlikte örgütün çeşitli okullarında öğretmen olarak çalıştığını söyledi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını öne süren eski matematik öğretmeni Hande S, "ByLock'u eşim yüklemiş olabilir. Hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Bu bankada maaş hesabım vardı. 2014 yılı ağustos ayında bu bankaya yatırıldığı iddia edilen 25 bin lira, eşimin yaptığı bir havale." diye konuştu.
Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık Hande S, "Yakalandığımda üzerimde başkasına ait kimlik çıktı. O dönem, çok yoğun operasyonlar oluyordu. Çocuğum için hastanede kullanmak adına aldım. Cahilce bir davranıştı. Sadece okullarında öğretmenlik yaptım. Çok pişmanım, keşke rızkımı başka yerden temin etseydim. Hiçbir talimatlarını yerine getirmedim. 8 yaşında astım hastası bir çocuğum var. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, eşinin tutuklu olması ve çocuğunun sağlık durumu nedeniyle tahliyesine hükmetti.
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