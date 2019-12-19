Advertisement

Belediye Başkanı, inşaatına olur vermeyen işçileri, işten attı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması		 
Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı		 
500 bin TL dolandırılan eski bakan: Gaflete düştük		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmediğini açıkladı
 19 Aralık 2019 14:09
Yazdır
Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmediğini açıkladı.

DSÖ'nün raporuna göre, dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken bu sayı, 2018'de 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü.

Dünyada, 2000-2018 yıllarında tütün kullanıcısı erkek sayısı 1 milyar 50 milyondan 1 milyar 93 milyona çıktı.

Ancak yeni rapor, erkekler arasında tütün kullanımdaki artışın durduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, 2020'ye gelindiğinde tütün kullanan erkek sayısında, 2018'dekinden 1 milyondan fazla düşüş öngörülüyor. DSÖ'ye göre, bu sayının 2025'te de 5 milyon daha az olması bekleniyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu durumun, tütünle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllar boyunca, ölümcül tütün ürünlerini kullanan erkek sayısında sürekli artışa şahit olduk. Fakat şimdi, ilk kez, hükümetlerin tütün endüstrisinde daha sert olmasıyla erkeklerin tütün kullanımında bir düşüş öngörüyoruz. DSÖ, bu düşüş eğilimini sürdürmek için ülkelerle yakın çalışmaya devam edecek." dedi.

DSÖ'nün yeni raporu, sigara, puro ve çiğneme tütününü içeren tütün ürünlerinin kullanımını kapsarken, elektronik sigaralar çalışmanın dışında bırakıldı.

- 2018'de 43 milyon çocuk tütün kullandı

DSÖ'nün raporuna göre, 2010 yılından bu yana ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ında tütün kullanımında düşüş görüldü.

Rapora göre, dünyada en fazla tütün kullanımı Güneydoğu Asya ülkelerinde olsa da bu bölgede de düşüş eğiliminin öngörüldüğü kaydedildi.

Tütün ürünleri kullanan kadın sayısı 2000'de 346 milyon iken, 2018'de bu sayı 100 milyondan fazla düşerek 244 milyona geriledi. Kadın tütün kullanıcılarının sayısının 2025'e gelindiğinde 32 milyon azalması bekleniyor.

Kadınların tütün kullanımında en fazla düşüş, düşük ve orta gelirli ülkelerde kaydedilirken, Avrupa, kadınlar arasında tütün kullanımını azaltmada en yavaş ilerleyen bölge oldu.

Raporda ayrıca, 2018'de 14 milyonu kız, 29 milyonu erkek olmak üzere 13-15 yaşlarında yaklaşık 43 milyon çocuğun tütün kullandığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu
19 Aralık 2019 15:20		 Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
19 Aralık 2019 14:36
TOKİ Başkanı Bulut: Birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır
19 Aralık 2019 13:25		 Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi
19 Aralık 2019 13:06
5 bin 700 yıl önce yaşamış genç kadının nasıl göründüğü sakızdan belirlendi
19 Aralık 2019 13:00		 Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü
19 Aralık 2019 11:10
82 yaşındaki kadın geliniyle dans kursuna gidiyor
19 Aralık 2019 10:14		 Yaz saatinde geri adım yok
19 Aralık 2019 09:48
Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı
19 Aralık 2019 09:23		 Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi
18 Aralık 2019 23:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - 50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu15:16 - Başkan Yılmaz'dan 'imam hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama15:11 - MB: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmektedir15:10 - Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor15:07 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:07 - Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak15:02 - Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı15:02 - Belediye Başkanı, inşaatına olur vermeyen işçileri, işten attı14:59 - 'Yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım'14:56 - '572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
14:50 - Bakan Pakdemirli'den zeytinyağı ve balda tağşiş yapanlara uyarı14:46 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası14:38 - İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması14:36 - Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı14:26 - 'Öğrencilerin yüzde 84'ü interneti çok önemli buluyor'14:23 - Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı14:21 - Bakan Selçuk: Önceliğimiz eğitimde verimliliği arttırmak14:12 - Terör örgütü PKK/KCK sanığına 8 yıl hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 3
dokunarak konuşmak 1
Müezzin ile imam arasındaki fark 6
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 4
aynen 2
yumurta 3
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 3
sahiplenmek 2
hayal mesafesi 3
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 5
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam